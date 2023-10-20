  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
;
4
ID: 33459
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Продать Иерусалим, Байит веган, Недавнее здание с лифтом и подземной парковкой Пентхаус 5 номеров 140 кв.м жилой площади, 170 кв.м террасы и сада, великолепный панорамный вид на Иерусалим! Очень большая гостиная, независимая кухня, мастер-люкс, 2 ванные комнаты, 3 ориентации, комната для мам, кондиционер, центральное отопление, парковка (коробка) и большой погреб. + 3 независимых единицы аренды около 10 000 часов в месяц! Привет!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг

