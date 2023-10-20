Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продать Иерусалим, Байит веган,
Недавнее здание с лифтом и подземной парковкой
Пентхаус 5 номеров 140 кв.м жилой площади, 170 кв.м террасы и сада, великолепный панорамный вид на Иерусалим!
Очень большая гостиная, независимая кухня, мастер-люкс, 2 ванные комнаты, 3 ориентации, комната для мам, кондиционер, центральное отопление, парковка (коробка) и большой погреб.
+ 3 независимых единицы аренды около 10 000 часов в месяц! Привет!
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно