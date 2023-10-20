  1. Realting.com
  Израиль
  Ашдод
  Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Жилой квартал Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a un prix imbattable

Ашдод, Израиль
от
$561,165
;
5
ID: 33496
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Южный округ
  Район
    Ashkelon Subdistrict
  Город
    Ашдод

О комплексе

Français Français
Стоп Кейс: 4-комнатная квартира в Ашдоде имеет непревзойденную цену. В самом сердце района «Далет», здание с лифтом, рядом со всем... Уже сдано в аренду 4200 шекелей (прибыльность 3,75%). Вокруг есть здания, которые были отремонтированы в «Тама 38»: добавление террасы, комнаты, а также полная работа и модернизация. А в этом случае уже существующая квартира может стать 5 номерами с террасой, в роскошном здании весь мрамор!!!

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Показать все Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$4,00 млн
Эта исключительная собственность представляет собой уникальное сочетание истории, роскоши и культурного дизайна. Расположенный в многовековом османском здании, в самом сердце старого города Яффо, он был преобразован в частную резиденцию в марокканском стиле, сочетая в себе великолепное этнич…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Жилой квартал Neuf
Ашкелон, Израиль
от
$501,600
Северный сад Третий и последний комплекс создан в Агамимском районе Ашкелона. Северный сад представляет собой комплекс, состоящий из 10 6-этажных зданий, каждое из которых содержит всего 15 квартир. Кроме того, вы будете наслаждаться общественным садом и спортивными сооружениями, а также лег…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Жилой квартал Belle maison en centre ville piscine
Раанана, Израиль
от
$4,36 млн
Очень красивый дом с бассейном, расположенный в центре города Раанана. Хорошие преимущества. Тихая улица. 7 номеров, включая 3 люкса. очень большой подвал площадью 450 м2 жилой площади и 455 м2 земли. Парковка.
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации