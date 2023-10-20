  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a vendre a baka

Жилой квартал Appartement a vendre a baka

Иерусалим, Израиль
от
$840,180
;
4
ID: 33838
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$1,63 млн
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Иерусалим, Израиль
от
$36,993
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a vendre a baka
Иерусалим, Израиль
от
$840,180
Другие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel rare
Жилой квартал Exceptionnel rare
Жилой квартал Exceptionnel rare
Жилой квартал Exceptionnel rare
Жилой квартал Exceptionnel rare
Показать все Жилой квартал Exceptionnel rare
Жилой квартал Exceptionnel rare
Раанана, Израиль
от
$2,47 млн
Прекрасный однофутовый пентхаус. Держите его занятым. Очень инвестировано. Шесть частей, включая мамочку. 2 очень хорошая терраса, одна из 120 м2 от гостиной, а другая 33 м2 от кухни. 2 парковочных места большой погреб. посмотреть абсолютно
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,14 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Показать все Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Жилой квартал Charmant cottage piscine calme
Раанана, Израиль
от
$2,66 млн
Хороший коттедж с большим шармом расположен к западу от Раананы на очень тихой улице. Ремонт, большая кухня с центральным илотом. Просторная гостиная с настоящей столовой. Много света. Под этажом. Парковка и красивый сад с бассейном
Агентство
Immobilier.co.il
Realting.com
