Жилой квартал Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

В самом сердце искомого района Мекор Барух в Иерусалиме, эта просторная квартира площадью 110 м2 предлагает комфортную и спокойную среду обитания, идеально подходящую для семьи. Расположенный на 3-м этаже с лифтом, он обладает красивой яркостью и тихой атмосферой. Квартира состоит из 5 хорошо устроенных номеров, включая мастер-люкс, функциональную независимую кухню с прямым доступом к приятной террасе площадью 8 м2, идеально подходящую для ежедневного питания. Пространства щедры и практичны, в подходящем состоянии, позволяющем немедленно установить. Редкая недвижимость для аренды, сочетающая в себе поверхность, комфорт и центральное расположение. Улица Раши 109, Иерусалим Аренда: 14000 Доступно немедленно