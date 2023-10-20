  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartement nahalat benyamin

Жилой квартал Appartement nahalat benyamin

Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
20.02.2026
$1,05 млн
02.04.2025
$941,015
;
5
ID: 25581
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Тель-Авив-Яфо Подробности: Части: 2 Пол: 3/4 Площадь: 50 м2 Описание: Расположен в лучшем месте Тель-Авива, на знаменитой пешеходной улице и мирной Началате Биньямин. В засекреченном здании, занятом всего 3 года. Реконструирован архитектором. Оборудование и средства: Кухня Авиви Центральный кондиционер mini Электрические ролики Интерком Газовая плита и холодильник Большое общее пространство для хранения на всех этажах

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

