  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Emplacement calme et pastoral

Жилой квартал Emplacement calme et pastoral

Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
;
2
ID: 33467
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

4-комнатная квартира в Кирьят-Йовеле, недалеко от района Бейт-Ваган. С потенциалом проекта обновления городов (Pinouy-Binouy) уже подписались 60% совладельцев. Реальная возможность захватить!

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

