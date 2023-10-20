  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Жилой квартал Unique magnifique rdj avec 245m2 dexterieurs

Иерусалим, Израиль
от
$2,35 млн
;
7
ID: 33460
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Продажа Иерусалима - Байит Веган Пейте!!! Небольшое здание из 8 квартир только с лифтом! ????? Апартаменты 6 номеров – 185 м2 уровня – обеспечивают отдых! ????? Официальный кадастровый сад 200 м2 ?????? Огромный зал??? Независимая кухня ???? Родительский люкс 25 м2 с повязкой + ванная комната ???? 2 ванные комнаты??? 3 WC ☀ 3 руководящие принципы ➕ Независимый блок 21 м2 ➕ Подвал!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
Процентная ставка
Сумма кредита
Срок
Ежемесячный платеж
