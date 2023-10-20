Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Квартира 3,5 номера на продажу - 122 м2 + балкон Редкая возможность в востребованном жилом районе Далет в Ашдоде. Просторная, светлая и идеально расположенная квартира, предлагающая отличный потенциал. Описание: Щедрая площадь 122 м2 Вход в большую гостиную с балконом с видом на тихий парк Функциональная кухня с прачечной Две большие спальни, каждая с двумя окнами Безопасная комната (Safe Room) Два лифта Парковка Обновление, идеально подходит для настройки или инвестиций Премиум месторасположение: Близость к магазинам, школам, синагогам и транспорту В нескольких минутах ходьбы от пляжа Тихая и востребованная жилая среда Основной актив: Аналогичные квартиры в резиденции после ремонта предлагаются по цене 2 300 000 рублей. Исключительная цена продажи: 1 690 000 Вывод: Исключительная ценность для денег, высокий потенциал и идеальное расположение. Лучшая сделка по недвижимости на данный момент в Ашдоде.