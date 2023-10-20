  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre

Ашдод, Израиль
от
$548,625
;
5
Оставить заявку
ID: 33608
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Квартира 3,5 номера на продажу - 122 м2 + балкон Редкая возможность в востребованном жилом районе Далет в Ашдоде. Просторная, светлая и идеально расположенная квартира, предлагающая отличный потенциал. Описание: Щедрая площадь 122 м2 Вход в большую гостиную с балконом с видом на тихий парк Функциональная кухня с прачечной Две большие спальни, каждая с двумя окнами Безопасная комната (Safe Room) Два лифта Парковка Обновление, идеально подходит для настройки или инвестиций Премиум месторасположение: Близость к магазинам, школам, синагогам и транспорту В нескольких минутах ходьбы от пляжа Тихая и востребованная жилая среда Основной актив: Аналогичные квартиры в резиденции после ремонта предлагаются по цене 2 300 000 рублей. Исключительная цена продажи: 1 690 000 Вывод: Исключительная ценность для денег, высокий потенциал и идеальное расположение. Лучшая сделка по недвижимости на данный момент в Ашдоде.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$815,100
Жилой квартал A louer centre ville 2 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$1,850
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Жилой квартал Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Ашдод, Израиль
от
$548,625
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Бат-Ям, Израиль
от
$1,56 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Ашдод, Израиль
от
$1,99 млн
Независимая вилла на продажу в Ашдоде с 1996 года 280м2 жилой площади на участке 510м2 с огромным потенциалом для покупателя, который хочет сделать из нее алмаз
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ашкелон, Израиль
от
$843,315
Редко!!! Апартаменты 5 номеров "Резиденция Димри Сити" 160 м2 с террасой 20 м2, 2 лифта включая один из шабата. Рядом с магазинами, школами, парками, синагогами, автобусами... Полностью отремонтирован, с индивидуальным кондиционером в каждой комнате. Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации