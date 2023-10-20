Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Вилла в Израиле Ашдод Район Алеф с внутренним архитектором 460 м2 жилая площадь +террариум 700 Бассейн для купания 8,40 м х 4,80 м - Первый этаж: гостиная / столовая / современная полностью оборудованная кухня / отдельный туалет / прачечная. 1-й уровень: 2 большие спальни, включая одну с гардеробной и ванной комнатой / Wc -2-й уровень: Независимый туалет / 1 спальня с душем и террасой 2 спальни с ванными комнатами / общие жилые помещения (офисы, гостиные или другие) -3-й уровень: центральное помещение с туалетом и небольшой кухней с видом на 2 большие террасы и чердак с панорамным видом на море без винтов. Кондиционер во всех комнатах - Наземное отопление (газ) -Тревога +5 камер, управляемых по телефону Интеллектуальные переключатели основных частей Wi-Fi дистанционно управляется планшетом или телефоном. Alexia, Google или Amazon - Подземный с 3 окнами комнат снаружи двери с небольшой террасой оборудованная кухня + ванная комната wc (открытое пространство). Мамад -Мебель для ванной комнаты и душевые во всех ванных комнатах -Электрические кабели гостиной высотой 6 метров и во всех комнатах Экзотический сад с автоматическим поливом. - Наружное освещение Частная парковка - Величественная входная дверь 200 ширина x 300 высота Звук с усилителем Wi-Fi 2 на открытом воздухе с носителями на планшете или телефоне. Освещение по всему дому