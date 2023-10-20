Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Вилла в Израиле Ашдод
Район Алеф
с внутренним архитектором
460 м2 жилая площадь +террариум 700
Бассейн для купания 8,40 м х 4,80 м
- Первый этаж: гостиная / столовая / современная полностью оборудованная кухня / отдельный туалет / прачечная.
1-й уровень: 2 большие спальни, включая одну с гардеробной и ванной комнатой / Wc
-2-й уровень: Независимый туалет / 1 спальня с душем и террасой
2 спальни с ванными комнатами / общие жилые помещения (офисы, гостиные или другие)
-3-й уровень: центральное помещение с туалетом и небольшой кухней с видом на 2 большие террасы и чердак с панорамным видом на море без винтов.
Кондиционер во всех комнатах
- Наземное отопление (газ)
-Тревога +5 камер, управляемых по телефону
Интеллектуальные переключатели основных частей Wi-Fi дистанционно управляется планшетом или телефоном.
Alexia, Google или Amazon
- Подземный с 3 окнами комнат снаружи двери с небольшой террасой оборудованная кухня + ванная комната wc (открытое пространство). Мамад
-Мебель для ванной комнаты и душевые во всех ванных комнатах
-Электрические кабели гостиной высотой 6 метров и во всех комнатах
Экзотический сад с автоматическим поливом.
- Наружное освещение
Частная парковка
- Величественная входная дверь
200 ширина x 300 высота
Звук с усилителем Wi-Fi 2 на открытом воздухе с носителями на планшете или телефоне.
Освещение по всему дому
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно