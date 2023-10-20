  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer

Ашдод, Израиль
от
$3,92 млн
;
14
Оставить заявку
ID: 33494
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Вилла в Израиле Ашдод Район Алеф с внутренним архитектором 460 м2 жилая площадь +террариум 700 Бассейн для купания 8,40 м х 4,80 м - Первый этаж: гостиная / столовая / современная полностью оборудованная кухня / отдельный туалет / прачечная. 1-й уровень: 2 большие спальни, включая одну с гардеробной и ванной комнатой / Wc -2-й уровень: Независимый туалет / 1 спальня с душем и террасой 2 спальни с ванными комнатами / общие жилые помещения (офисы, гостиные или другие) -3-й уровень: центральное помещение с туалетом и небольшой кухней с видом на 2 большие террасы и чердак с панорамным видом на море без винтов. Кондиционер во всех комнатах - Наземное отопление (газ) -Тревога +5 камер, управляемых по телефону Интеллектуальные переключатели основных частей Wi-Fi дистанционно управляется планшетом или телефоном. Alexia, Google или Amazon - Подземный с 3 окнами комнат снаружи двери с небольшой террасой оборудованная кухня + ванная комната wc (открытое пространство). Мамад -Мебель для ванной комнаты и душевые во всех ванных комнатах -Электрические кабели гостиной высотой 6 метров и во всех комнатах Экзотический сад с автоматическим поливом. - Наружное освещение Частная парковка - Величественная входная дверь 200 ширина x 300 высота Звук с усилителем Wi-Fi 2 на открытом воздухе с носителями на планшете или телефоне. Освещение по всему дому

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Раанана, Израиль
от
$987,525
Жилой квартал A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,01 млн
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал 3 pieces rehov hachmi bayt vagan
Иерусалим, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал Espaces de bureaux guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$707,256
Вы просматриваете
Жилой квартал Villa immense et luxueuse a ashdod a 2 pas de la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,92 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Жилой квартал Au centre avec terrasse bien agence dans un bel immeuble
Раанана, Израиль
от
$1,19 млн
Квартира с 5 номерами с террасной парковкой и подвалом. Терраса 10 м2. Довольно открытая кухня. Обновленное здание с мадам. В центре города рядом с синагогой Рава Пинто есть 2 не аруза, а тишина. Улицы имеют уникальный смысл
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Investi
Жилой квартал Investi
Жилой квартал Investi
Жилой квартал Investi
Жилой квартал Investi
Показать все Жилой квартал Investi
Жилой квартал Investi
Ашкелон, Израиль
от
$1,16 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Показать все Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Жилой квартал Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Тель-Авив, Израиль
от
$2,25 млн
Эксклюзивная продажа! Уникальный и редкий мини-пентхаус для любителей стиля Расположение: 49 Yehuda HaMaccabi Улица В новом здании, построенном Метрополисом! Квартира 3 номера с жилой площадью 74 м2 + балкон 31 м2. Красивое и просторное жилье. Шестой этаж! Уютная спальня с балконом. 2 ванные…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации