  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Жилой квартал Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad

Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
;
2
ID: 33578
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Français Français
Продается исключительно! 15, улица Сутина (в рамках перспективного строительства) Тихая и престижная улица рядом с площадью Рабина Во время сноса и строительства ТАМА 1-й этаж 3 штуки 68,2 м2 плюс 14 балконов Лицом к Сутине! (Юго-восточная ориентация) Регулярная подземная парковка Просторная парковка и хранение. Аренда: 9000 шекелей Проект New Horizon Запланированная оккупация: T1 2026

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

