  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer

Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer

Ашкелон, Израиль
от
$344,850
;
7
Оставить заявку
ID: 33809
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Une maison mitoyenne refait a neuf
Ашкелон, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал Appartement de 5 pieces neuf de 133m2 avec 22m2 de terrasse au 14 etage a kiriat yovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,36 млн
Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$529,815
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Тель-Авив, Израиль
от
$768,075
Жилой квартал Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme
Хадера, Израиль
от
$1,27 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$344,850
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Rasco rare appartement neuf avec jardin prive dans immeuble renove jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
В самом сердце востребованного района Раско в Иерусалиме откройте для себя эту красивую квартиру площадью 67 м2, расположенную на 1-м этаже здания, полностью отремонтированного после TAMA с лифтом Шаббата. Яркая гостиная с полураздельной кухней открывается прямо на красивый огороженный сад п…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Показать все Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,94 млн
Эксклюзивный дуплекс на крыше, Rue Dizengoff, Тель-Авив Исключительный адрес на одной из самых популярных улиц Тель-Авива, в самом сердце культуры, магазинов и в нескольких минутах от пляжей. Основные характеристики: Новый дуплекс – 6-й и 7-й этажи 4 штуки - тройная ориентация Уровень 6: 6…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Показать все Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Жилой квартал Akhziv nouveau quartier 4 pieces vue mer
Нагария, Израиль
от
$583,110
Красивая 4-комнатная квартира, новая, светлая и просторная. район 110 м2, включает в себя террасу 14 м2, подвал, парковку и лифт. Предлагая прекрасный вид на море, он расположен на 2-м этаже 8-этажного здания, в новой жилой среде Ахзива
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации