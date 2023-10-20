Жилой квартал 3 pieces neuf promoteur mekor haim

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от набережной парка ХаМесила, который ведет прямо к Мошаве Германит, в нескольких минутах от торгового центра Хадар и супермаркетов Talpiot - все в пределах легкой досягаемости!
В новом здании магазина, построенном качественным застройщиком, Нетой Лифшиц, с красивым лобби и лифтами Шаббат.
Новая квартира площадью 3 комнаты, 71 м2 плюс приятная терраса, полностью адаптированная под Соукку!
Отдельная кухня, ванная комната и прачечная, безопасная комната (Мамед) и главная спальня.
Очень богатые технические характеристики: система отопления пола и центральный кондиционер.
Квартира имеет подземную частную парковку и большой частный погреб, расположенный рядом с лифтом.
В настоящее время в нескольких минутах от здания строится новая трамвайная линия, она соединится непосредственно с центром города и многое другое.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно