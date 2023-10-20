Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv

  1. Realting.com
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
;
4
ID: 33639
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Квартира 83 м2, очень удачно расположена улица Шалом Алейхем, недалеко от Бограшова. Центральное расположение искали, недалеко от пляжа, магазинов и кафе. Старые 3 комнаты превратились в 2 комнаты, с очень большой гостиной чердак духа. Щедрые объемы и распределение жидкости, идеально подходит для современного комфорта жизни. Расположен на 1-м этаже хорошо сохранившегося здания. Очень умеренные нагрузки. Арнона: 550 Ваад: 150 в месяц.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

