Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
;
15
ID: 33594
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Эта роскошная недвижимость в престижных башнях Yoo в Тель-Авиве предлагает исключительный жизненный опыт благодаря своему изысканному дизайну и привилегированному расположению. Созданная известным архитектором Орли Шремом, квартира простирается на 313 м2 на высоком этаже культового здания, спроектированного Филиппом Старком, с двумя балконами по 12 м2 каждый. Слив две квартиры в одну, пространство наслаждается высокими потолками и потрясающим видом на город и море. Полностью меблированная квартира включает в себя просторную двухэтажную гостиную, роскошный мастер-люкс с частным балконом и мокрой сауной, дополнительную спальню, которая в настоящее время используется в качестве офиса, безопасную внутреннюю комнату (Мамед), преобразованную в гардеробную, а также дизайнерскую кухню, оснащенную высококачественной техникой от лучших мировых брендов. Жители Yoo Towers пользуются эксклюзивными удобствами, такими как бизнес-зал, роскошный спа-центр с полностью оборудованным тренажерным залом, полуолимпийским бассейном, 24-часовой охраной и безупречно обслуживаемыми открытыми площадками. Это свойство предлагает идеальное сочетание элегантности, функциональности и комфорта для тех, кто ищет необыкновенный образ жизни. Парковка: 3 Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации и организовать посещение этой квартиры.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$918,555
Жилой квартал La perle rare t3 a tel aviv a 2 pas de la mer classe monument historique
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces spacieux quartier bograshov
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Тель-Авив, Израиль
от
$5,64 млн
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Тель-Авив, Израиль
от
$924,825
Улица Нахалата Беньямина 116 Продается эксклюзивный Недавнее здание 2.5 штуки, преобразованные в 2 штуки 50м2 с балконом 5м2 2-й этаж лифт Цена: 2950.000
Immobilier.co.il
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Immobilier.co.il
Иерусалим, Израиль
от
$1,818
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации