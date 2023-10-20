Жилой квартал Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Эта роскошная недвижимость в престижных башнях Yoo в Тель-Авиве предлагает исключительный жизненный опыт благодаря своему изысканному дизайну и привилегированному расположению. Созданная известным архитектором Орли Шремом, квартира простирается на 313 м2 на высоком этаже культового здания, спроектированного Филиппом Старком, с двумя балконами по 12 м2 каждый. Слив две квартиры в одну, пространство наслаждается высокими потолками и потрясающим видом на город и море.
Полностью меблированная квартира включает в себя просторную двухэтажную гостиную, роскошный мастер-люкс с частным балконом и мокрой сауной, дополнительную спальню, которая в настоящее время используется в качестве офиса, безопасную внутреннюю комнату (Мамед), преобразованную в гардеробную, а также дизайнерскую кухню, оснащенную высококачественной техникой от лучших мировых брендов.
Жители Yoo Towers пользуются эксклюзивными удобствами, такими как бизнес-зал, роскошный спа-центр с полностью оборудованным тренажерным залом, полуолимпийским бассейном, 24-часовой охраной и безупречно обслуживаемыми открытыми площадками. Это свойство предлагает идеальное сочетание элегантности, функциональности и комфорта для тех, кто ищет необыкновенный образ жизни.
Парковка: 3
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации и организовать посещение этой квартиры.
Тель-Авив, Израиль
