  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer

Жилой квартал Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer

Нетания, Израиль
от
$1,83 млн
;
2
ID: 32680
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Жилой квартал Nat 600 immeuble boutique 1 er ligne de mer
Нетания, Израиль
от
$1,83 млн
Realting.com
Перейти
