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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Ашкелон, Израиль
от
$786,520
02.04.2025
$786,520
04.02.2025
$775,880
24.12.2024
$778,680
;
5
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ID: 23500
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Барнеа 5 штук вложены и трансформируются с видом на море

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$786,520
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