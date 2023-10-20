Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

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Очень красивый пентхаус 6 штук. (арнона 273 м2) Один. Очень инвестировано. Комната охраны. 2 красивые террасы сукка. Новый район Неот Сад. 2 подземных парковочных места. 1 подвал. Шаббатский лифт. У загородного клуба есть два шага.
терраса площадью 120 м2 и кухня 30 м2. Свет сквозь. Паркет в номерах
Добро пожаловать в Эйн-Хаям, недавний район, расположенный на краю великолепного заповедника Хадера, с захватывающими дух видами с тонами зеленого и бирюзового цветов.
Эта квартира расположена на второй линии района Эйн-Хаям, на полпути между Тель-Авивом и Хайфой.
В роскошном здании есть вел…