Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla

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В одном из самых популярных мест в Иерусалиме - над проспектом Мамилла, всего в 10 минутах ходьбы от Стены Плача - уникальная, просторная и светлая квартира доступна для продажи. Расположенный на втором этаже (4 этаж в реальности), он готов к немедленному переезду.
Детали собственности:
127 м2 брутто
3 больших куска
2 полные ванные комнаты
Второй этаж
лифт
Частная парковка
Полностью меблированный
Высококлассная кухня бренда Bulthaup
Мраморные полы
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станци…