  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Иерусалим, Израиль
от
$2,50 млн
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26088
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В одном из самых популярных мест в Иерусалиме - над проспектом Мамилла, всего в 10 минутах ходьбы от Стены Плача - уникальная, просторная и светлая квартира доступна для продажи. Расположенный на втором этаже (4 этаж в реальности), он готов к немедленному переезду. Детали собственности: 127 м2 брутто 3 больших куска 2 полные ванные комнаты Второй этаж лифт Частная парковка Полностью меблированный Высококлассная кухня бренда Bulthaup Мраморные полы

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement dexception a rehavia ben maimon
Иерусалим, Израиль
от
$3,09 млн
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Le seul et unique espace de vie le plus proche du mur occidental et du centre du monde juif
Иерусалим, Израиль
от
$19,52 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,02 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Иерусалим, Израиль
от
$2,50 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Жилой квартал Appartement neuf avec vue panoramique dans une tour de luxe a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$924,161
Новая квартира с потрясающим панорамным видом на море и городскую полосу. Расположенная на высоком этаже одна из самых интригующих разработок - 32-этажная роскошная башня Aura Pivko в Бат-Яме, с ее впечатляющим списком особенностей и удобств. Расположенный всего в 200 метрах от легкой станци…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre
Жилой квартал Au centre
Иерусалим, Израиль
от
$806,183
Исполнитель: Savione View Africa престижное здание 4 лифта потрясающий вид Обновленный архитектором и полностью обставленный балконом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Haut standing
Жилой квартал Haut standing
Иерусалим, Израиль
от
$2,81 млн
Лицом к Баке - Роскошный пентхаус, здание магазина, лифт, терраса / сукка 60 м2, вид на старый город, очень тихая улица, инвестированный
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации