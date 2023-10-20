Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement grand agreable bien agence clair spacieux bonnes orientations en bon etat grand jardin

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KFAR YONA NAHALIM QUARTIER - FOR SALE - HOUSE 6 PARTS
Дом в прекрасном государстве
В нахалимском квартире
Ру Кальме и исследование
6 Части 185 М2 СПОСОБНЫЕ
Земля 254 М2
Земельный участок с плодовыми отрубями
Возможности одной науки
ИЕРЕМИЯ: 054-209 33 61 / Франция 0177475668
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Местонахождение на карте
Кфар-Йона, Израиль
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Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от престижного района Рехавия. Этот район характеризуется тихими улицами и аккуратной средой, с легким доступом к центру города. Близлежащая улица Газа предлагает множество кафе, ресторанов, банков и магаз…