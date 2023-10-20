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Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement grand agreable bien agence clair spacieux bonnes orientations en bon etat grand jardin

Кфар-Йона, Израиль
от
$1,24 млн
18.05.2025
$1,24 млн
14.05.2025
$1,32 млн
;
9
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ID: 25965
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Кфар-Йона

О комплексе

Перевод
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Français Français
KFAR YONA NAHALIM QUARTIER - FOR SALE - HOUSE 6 PARTS Дом в прекрасном государстве В нахалимском квартире Ру Кальме и исследование 6 Части 185 М2 СПОСОБНЫЕ Земля 254 М2 Земельный участок с плодовыми отрубями Возможности одной науки ИЕРЕМИЯ: 054-209 33 61 / Франция 0177475668 https://www.facebook.com/katz.muller ➡️➡️ Посетите также наш сайт ➡️➡️ http://www.katz-muller.com

Местонахождение на карте

Кфар-Йона, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement grand agreable bien agence clair spacieux bonnes orientations en bon etat grand jardin
Кфар-Йона, Израиль
от
$1,24 млн
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