  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin

Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
20.02.2026
$2,26 млн
02.04.2025
$2,02 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 25607
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Для продажи - ДУПЛЕКС ПЕНТУЗ 3 ЧАСТИ В ФЛОРЕНТИНЕ 109 м2 + 63 м2 терраса 2 спальни 1 ванная комната, 2 туалета Дуплексный пентхаус Высококачественная отделка Парковка Новое здание Этот великолепный юго-западный дуплекс предлагает исключительную среду обитания с прямым доступом лифта к квартире с верхнего этажа. Вы можете получить доступ к квартире с обоих уровней. Верхний уровень: Открытая кухня Яркая гостиная Гостевые туалеты Большая терраса 60 м2 Нижний уровень: 2 комфортабельных номера 1 современная ванная комната 3 м2 балкон Флорентийский район Стоимость: ILS 7 200 000 Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать визит

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve
Тель-Авив, Израиль
от
$3,43 млн
Жилой квартал Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$780,615
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
Цена по запросу
Жилой квартал Immeuble neuf vue magnifique
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Показать все Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Жилой квартал Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
Пентхаус Duplex на продажу в Ашдоде: Большая гостиная и кухня с видом на террасу 18 м2, обращенную к парку, 2 спальни и ванная комната и туалет, на полу большая терраса, родительский номер с гардеробной и подвалом и парковкой дополняют эту собственность
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Показать все Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Жилой квартал Au centre vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Продается квартира в Ашдоде «Резиденция Коста дель Соль» 4 номера "Кинг" с балконом на море, просторный, подвал, кондиционер, парковка... в самой красивой резиденции Ашдода со СПА, тренажерным залом, бассейном, сауной
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации