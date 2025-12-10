  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетивот
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Нетивоте

Тель-Авив
23
Иерусалим
29
Нетания
23
Хайфа
1
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Нетивот, Израиль
от
$413,775
В новом районе Netivot Район Рамот Йорам в середине расширения, примыкающего к району Неве Шароне. Чистые инвестиции. Большой выбор апартаментов от 3 комнат до пентхауса с садовым цокольным этажом. Доставка в течение 2 лет с банковской гарантией
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти