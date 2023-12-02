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Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
122 м²
Садовый дуплекс на улице Зеева Фалька в Хар-Хоме 6 комнатный дуплекс, 122 кв.м (в арноне), ц…
€722,590
в месяц
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Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
188 м²
Прекрасный семейный садовый дом в самом сердце Армона Ханацива. Коттедж, 6 комнаты, 3 ванные…
€940,085
в месяц
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Дом с парковкой
Иерусалим, Израиль
160 м²
Великолепная вилла в сердце Арноны недалеко от Бака Одно в своем роде свойство красиво отрем…
€1,55 млн
в месяц
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Дом с парковкой, с лифтом, с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
115 м²
Улица Паломбо, Рамат Бейт Хакерем. 5 комнаты, 115 кв.м, уровни 3, балконы 3 сукка, парковка.…
€942,778
в месяц
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Дом с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
132 м²
Арнона окрестности, на желательном Улица Рабену Полити. в небольшом здании просторный пятиме…
€1,07 млн
в месяц
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Дом
Иерусалим, Израиль
160 м²
Вилла на Мишол Хакорнит в Рамо Бет, расположен в конце живописного, булыжного переулка. Расп…
€1,13 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars
Иерусалим, Израиль
4
3
270 м²
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
€1,88 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
5
3
300 м²
МОШАВ ШОРЕШ КРАСИВЫЙ ЧАСТНЫЙ ВИЛЛА На улице Хашейзаф на участке 555 кв.м., 3 этажей на площа…
€1,87 млн
в месяц
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Дуплекс с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
195 м²
Sweet Cottage Maisonette Gidon Hausner, Холиленд с множеством балконов, террасами, небольшим…
€1,58 млн
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
3
3
145 м²
Отремонтированный дуплекс в Бейт-Хакереме, 22 га - Меясдим. 145 кв.м., 6 комнаты превращены …
€991,044
в месяц
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Коттедж 5 спален с A C, с реновацией, с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
5
4
273 м²
Палообразный арабский стиль Пятиместный коттедж в самом сердце Бака Мордехай Хайехуди Св. Ве…
€3,69 млн
в месяц
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Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool
Иерусалим, Израиль
5
4
Роскошная вилла в Малче, улица Хааяль. 7 комнаты, 260 кв. архитектурно разработанный в окруж…
€2,46 млн
в месяц
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Коттедж 4 спальни с балконом, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
4
3
Nachlaot / Nachlat Achim - Коттедж на продажу - RE / MAX Vision Exclusive Частный коттедж в …
€1,01 млн
в месяц
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Дуплекс 5 спален с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
5
3
Дуплекс, 5 спален ! ок.. 216 кв В Хар Гило открывается потрясающий вид + отдельная единица п…
€736
в месяц
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Дуплекс 3 спальни с парковкой, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
3
2
Угловая недвижимость! Дуплекс, 4 комнаты . В самом сердце Гило, улица Хатеена Полностью отре…
€515,665
в месяц
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Коттедж 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
4
4
Новое на рынке!! 5 отремонтированный коттедж с террасами на Adam St, лучшей улице в Armon Ha…
€853,727
в месяц
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Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
7
5
Великолепная вилла на улице Йехошафат, красивая, зеленая и тихая, в нескольких минутах от Эм…
€5,37 млн
в месяц
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Коттедж 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Иерусалим, Израиль
3
2
Уникальный коттедж, архитектурный дизайн 2 входа, полностью доступны Очень легкий и яркий Бо…
€1,34 млн
в месяц
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Коттедж 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
5
3
Гило, на улице Ицхар, Желательный Гиват Канада, 6 номера Corner Cottage, отдельный вход и па…
€1,07 млн
в месяц
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Дом 4 спальни с парковкой, с лифтом, с садом
Иерусалим, Израиль
4
125 м²
Продается в Нахлаот, Улица Мицпе, отличные инвестиции или семейный дом. Просторный дуплекс 5…
€762,734
в месяц
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Коттедж 4 спальни с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
4
2
Новое на рынке! 5.5 Комната в пятиместном коттедже на Мордехай Элкачи, одной из лучших улиц …
€588,777
в месяц
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Коттедж 5 спален с балконом, с садом, с A C
Иерусалим, Израиль
5
3
Ramot On Meir Gineo улица, 6 комнаты, на уровнях 2. включая ванную комнату, 3 ванные комнаты…
€1,15 млн
в месяц
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Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
6
5
450 м²
Мошав Рамат Разиэль Участок - 8 дунам земли. С дополнительными правами Умный и роскошный дом…
€3,75 млн
в месяц
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