Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Жилая
  4. Иерусалим
  5. Дома

Дома в Иерусалим, Израиль

виллы
4
коттеджи
7
дуплексы
4
23 объекта найдено
Дом с Storage machsan в Иерусалим, Израиль
Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
Площадь 122 м²
Садовый дуплекс на улице Зеева Фалька в Хар-Хоме 6 комнатный дуплекс, 122 кв.м (в арноне), ц…
€722,590
в месяц
Оставить заявку
Дом с Storage machsan в Иерусалим, Израиль
Дом с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
Площадь 188 м²
Прекрасный семейный садовый дом в самом сердце Армона Ханацива. Коттедж, 6 комнаты, 3 ванные…
€940,085
в месяц
Оставить заявку
Дом с парковкой в Иерусалим, Израиль
Дом с парковкой
Иерусалим, Израиль
Площадь 160 м²
Великолепная вилла в сердце Арноны недалеко от Бака Одно в своем роде свойство красиво отрем…
€1,55 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом с парковкой, с лифтом, с Storage machsan в Иерусалим, Израиль
Дом с парковкой, с лифтом, с Storage machsan
Иерусалим, Израиль
Площадь 115 м²
Улица Паломбо, Рамат Бейт Хакерем. 5 комнаты, 115 кв.м, уровни 3, балконы 3 сукка, парковка.…
€942,778
в месяц
Оставить заявку
Дом с Succah Balcony в Иерусалим, Израиль
Дом с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
Площадь 132 м²
Арнона окрестности, на желательном Улица Рабену Полити. в небольшом здании просторный пятиме…
€1,07 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом в Иерусалим, Израиль
Дом
Иерусалим, Израиль
Площадь 160 м²
Вилла на Мишол Хакорнит в Рамо Бет, расположен в конце живописного, булыжного переулка. Расп…
€1,13 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars в Иерусалим, Израиль
Вилла 4 спальни с реновацией, с Sealed Room, с Window Bars
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Красивый дом с одним семейным садом в самом сердце French Hill , 6 комнат, 3,5 ванны, 270 кв…
€1,88 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
МОШАВ ШОРЕШ КРАСИВЫЙ ЧАСТНЫЙ ВИЛЛА На улице Хашейзаф на участке 555 кв.м., 3 этажей на площа…
€1,87 млн
в месяц
Оставить заявку
Дуплекс с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Площадь 195 м²
Sweet Cottage Maisonette Gidon Hausner, Холиленд с множеством балконов, террасами, небольшим…
€1,58 млн
в месяц
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Отремонтированный дуплекс в Бейт-Хакереме, 22 га - Меясдим. 145 кв.м., 6 комнаты превращены …
€991,044
в месяц
Оставить заявку
Коттедж 5 спален с A C, с реновацией, с Succah Balcony в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален с A C, с реновацией, с Succah Balcony
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 273 м²
Палообразный арабский стиль Пятиместный коттедж в самом сердце Бака Мордехай Хайехуди Св. Ве…
€3,69 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 спален с парковкой, с тренажерным залом, с Pool
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная вилла в Малче, улица Хааяль. 7 комнаты, 260 кв. архитектурно разработанный в окруж…
€2,46 млн
в месяц
Оставить заявку
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Nachlaot / Nachlat Achim - Коттедж на продажу - RE / MAX Vision Exclusive Частный коттедж в …
€1,01 млн
в месяц
Оставить заявку
Дуплекс 5 спален с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 5 спален с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дуплекс, 5 спален ! ок.. 216 кв В Хар Гило открывается потрясающий вид + отдельная единица п…
€736
в месяц
Оставить заявку
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с A C, с реновацией в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с A C, с реновацией
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Угловая недвижимость! Дуплекс, 4 комнаты . В самом сердце Гило, улица Хатеена Полностью отре…
€515,665
в месяц
Оставить заявку
Коттедж 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с парковкой, с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новое на рынке!! 5 отремонтированный коттедж с террасами на Adam St, лучшей улице в Armon Ha…
€853,727
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Вилла 7 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Великолепная вилла на улице Йехошафат, красивая, зеленая и тихая, в нескольких минутах от Эм…
€5,37 млн
в месяц
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Иерусалим, Израиль
Коттедж 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Уникальный коттедж, архитектурный дизайн 2 входа, полностью доступны Очень легкий и яркий Бо…
€1,34 млн
в месяц
Оставить заявку
Коттедж 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Гило, на улице Ицхар, Желательный Гиват Канада, 6 номера Corner Cottage, отдельный вход и па…
€1,07 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 спальни с парковкой, с лифтом, с садом в Иерусалим, Израиль
Дом 4 спальни с парковкой, с лифтом, с садом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Площадь 125 м²
Продается в Нахлаот, Улица Мицпе, отличные инвестиции или семейный дом. Просторный дуплекс 5…
€762,734
в месяц
Оставить заявку
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C в Иерусалим, Израиль
Коттедж 4 спальни с балконом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Новое на рынке! 5.5 Комната в пятиместном коттедже на Мордехай Элкачи, одной из лучших улиц …
€588,777
в месяц
Оставить заявку
Коттедж 5 спален с балконом, с садом, с A C в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 спален с балконом, с садом, с A C
Иерусалим, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Ramot On Meir Gineo улица, 6 комнаты, на уровнях 2. включая ванную комнату, 3 ванные комнаты…
€1,15 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом в Иерусалим, Израиль
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с лифтом
Иерусалим, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Мошав Рамат Разиэль Участок - 8 дунам земли. С дополнительными правами Умный и роскошный дом…
€3,75 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Иерусалим, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти