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Коттеджи в Иерусалимском округе, Израиль

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Иерусалим
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5 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
Великолепный 5-комнатный одноэтажный рядный дом, как новый! Отдельный вход с улицы, 4 направ…
$2,10 млн
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Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 220 м²
В центре Байт Веган очень красивый коттедж. Жилая площадь 220 м2, терраса 120 м2 + сад 120 …
$2,55 млн
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Коттедж 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Недвижимость, о которой идет речь, представляет собой ухоженный полуотдельный дом, расположе…
$3,30 млн
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Коттедж 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Продается - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Очаровательный семейный дом с садом и постр…
$1,86 млн
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Коттедж 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Коттедж 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Кремье 18 - Коттедж 200 м2 на 4 уровнях 190 м2 сад Комплекс из 4 коттеджей с частной парковк…
$7,44 млн
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