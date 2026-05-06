Жилой квартал Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

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Квартира 5 номеров на продажу - Rue Mapal HaTanur, Ашкелон
Просторная недвижимость с открытым видом на озеро
Эта 5-комнатная квартира в Ашкелоне расположена на улице Мапал Хатанур, на 9-м этаже современного и высококлассного здания.
Он предлагает щедрую площадь поверхности 120 м2, а также 12 м2 Мирпесет с прекрасным видом на озеро.
Удобная и практичная среда обитания
Квартира имеет отличное расположение, с торговым центром, расположенным чуть ниже здания.
Проект предлагает качественные услуги:
Два лифта, включая лифт Шаббат
Два парковочных места
Клуб для резидентов
Новое и хорошо сохранившееся здание
Идеальная среда для семей, ищущих пространство и комфорт.
? Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или для организации визита.
Местонахождение на карте
Ашкелон, Израиль
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