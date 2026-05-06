Жилой квартал Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

Квартира 5 номеров на продажу - Rue Mapal HaTanur, Ашкелон Просторная недвижимость с открытым видом на озеро Эта 5-комнатная квартира в Ашкелоне расположена на улице Мапал Хатанур, на 9-м этаже современного и высококлассного здания. Он предлагает щедрую площадь поверхности 120 м2, а также 12 м2 Мирпесет с прекрасным видом на озеро. Удобная и практичная среда обитания Квартира имеет отличное расположение, с торговым центром, расположенным чуть ниже здания. Проект предлагает качественные услуги: Два лифта, включая лифт Шаббат Два парковочных места Клуб для резидентов Новое и хорошо сохранившееся здание Идеальная среда для семей, ищущих пространство и комфорт. ? Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или для организации визита.