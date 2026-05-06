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Жилой квартал Appartement 5 pieces avec vue sur le lac

Ашкелон, Израиль
от
$662,670
12.08.2026
$662,670
11.08.2026
$664,660
;
4
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ID: 39799
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Квартира 5 номеров на продажу - Rue Mapal HaTanur, Ашкелон Просторная недвижимость с открытым видом на озеро Эта 5-комнатная квартира в Ашкелоне расположена на улице Мапал Хатанур, на 9-м этаже современного и высококлассного здания. Он предлагает щедрую площадь поверхности 120 м2, а также 12 м2 Мирпесет с прекрасным видом на озеро. Удобная и практичная среда обитания Квартира имеет отличное расположение, с торговым центром, расположенным чуть ниже здания. Проект предлагает качественные услуги: Два лифта, включая лифт Шаббат Два парковочных места Клуб для резидентов Новое и хорошо сохранившееся здание Идеальная среда для семей, ищущих пространство и комфорт. ? Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации или для организации визита.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Appartement 5 pieces avec vue sur le lac
Ашкелон, Израиль
от
$662,670
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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