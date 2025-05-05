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Виллы с садом в Убуде, Индонезия

Убуд
68
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12 объектов найдено
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Элегантная вилла с 1 спальней в Убуде — доступная элитная недвижимость в очаровательной прир…
$149,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 96 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
$312,174
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Hayat
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 236 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$478,787
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Hayat
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 117 м²
Комплекс состоит из 10 вилл, расположенных среди живописных рисовых террас всего в 5 минутах…
$276,040
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa, ava…
$300,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Ubud’s Tranquil Retreat: A Modern Spacious Tropical Villa with Rice Field Views Price: Star…
$262,650
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BNBPROFITS
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Вилла в Sayan, Индонезия
Вилла
Sayan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в самом сердце Убуда, культурного и оздоровительного центра Бали, эта красиво …
$295,000
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BNBPROFITS
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Set amidst the tranquil surroundings of Ubud East, this exquisite 2-bedroom villa offers a h…
$280,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Idyllic Bali Retreat – Contemporary Leasehold 2-Bed Villa with Open Living and Stunning Gree…
$290,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Unveiling a hidden gem near the iconic Goa Gajah in Ubud, this stunning off-plan villa offer…
$220,000
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
$268,897
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 85 м²
Окунитесь в мир роскоши и инноваций с уникальными виллами, расположенными на территории комп…
$228,447
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Hayat
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Параметры недвижимости в Убуде, Индонезия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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