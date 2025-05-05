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Виллы с террасой в Убуде, Индонезия

Убуд
68
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3 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
This is a modern 3-bedroom villa with a large plot and land for the view, so that the magica…
$349,200
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
$268,897
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Количество этажей 1
This is a modern villa with a large plot and land for the view, so that the magical view fro…
$268,200
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Параметры недвижимости в Убуде, Индонезия

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