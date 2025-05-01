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Квартиры с гаражом в Табанане, Индонезия

однокомнатные
14
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Buwit, Индонезия
Квартира 1 спальня
Buwit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
О КОМПЛЕКСЕ Комплекс из 40 квартир, расположенных в популярном районе Чанггу. Гармония …
$125,000
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Параметры недвижимости в Табанане, Индонезия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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