Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Табанан
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Табанане, Индонезия

Студия Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Студия в Табанан, Индонезия
UP UP
Студия
Табанан, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/1
BIOM – инновационный жилой комплекс в сердце Нуану!Вид на океан или сады!Полная отделка под …
$140,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 спальня в Tua, Индонезия
Студия 1 спальня
Tua, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Апартаменты на лучшем острове Бали.Апартаменты с полной отделкой «под ключ». Первоначальный …
$149,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Табанане, Индонезия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти