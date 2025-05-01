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Квартиры с террасой в Табанане, Индонезия

однокомнатные
14
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1 объект найдено
Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$312,638
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Табанане, Индонезия

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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