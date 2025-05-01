Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Табанан
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Табанане, Индонезия

однокомнатные
14
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Tegalinggah, Индонезия
Квартира
Tegalinggah, Индонезия
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цен…
$205,494
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Tegalinggah, Индонезия
Квартира 1 комната
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этот уникальный проект сочетает в себе захватывающие виды на океан и джунгли, стильный дизай…
$100,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Табанане, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти