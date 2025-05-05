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Таунхаусы с гаражом в Северной Куте, Индонезия

Чангу
26
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3 объекта найдено
Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
$260,000
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Таунхаус в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
$320,000
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Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
?️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
$350,000
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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