Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Северная Кута
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Северной Куте, Индонезия

Чангу
26
Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти