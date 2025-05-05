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Таунхаусы с видом на море в Северной Куте, Индонезия

Чангу
26
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
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$330,000
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

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