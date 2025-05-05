Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Северная Кута
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Северной Куте, Индонезия

Чангу
118
64 объекта найдено
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover the epitome of serene luxury with this stunning off-plan villa located in the heart…
$242,871
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience the epitome of tropical living with this exquisite leasehold villa nestled in the…
$225,379
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of tranquility and convenience in Umalas with our modern, fully f…
$285,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Bright and Breezy: Abundant Natural Light Floods Each Room with Warmth Price at Euro 210,00…
$218,060
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Tropical Modern Villa in Prime Umalas Area: A Luxurious Modern 2 Bedroom Sanctuary …
$178,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Live the Bali Dream: Exquisite Umalas Leasehold 2-Bed Villa with Private Oasis Price at USD…
$189,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Dalung, Индонезия
Вилла
Dalung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Explore the stunning two-story villa that merges Scandinavian chic with Indonesian artistry,…
$215,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This luxury villa project is located in the residential and quiet area of Padonan, features …
$231,212
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Located in the desirable Kayu Tulang area of Canggu, this elegant 1-bedroom villa embodies t…
$171,239
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Peaceful Villa with Easy Access to Bali’s Vibrant Hotspots Price at USD 170,000 until 2069 …
$170,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта хорошо продуманная вилла с 2 спальнями в Умаласе, построенная в 2013 году, предлагает ид…
$230,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Таунхаус в Kerobokan Kelod, Индонезия
Таунхаус
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
❖ Стоимость: 2-спальный таунхаус (2 - этажа) площадью 112 м² - 260К $.  Также для поку…
$260,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover the perfect blend of modern design and convenience with this elegant 1-bedroom vill…
$255,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Embrace the essence of Bali’s tropical elegance with this exquisite 3-year leasehold villa, …
$296,779
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of modern living and investment potential with this charming 2-be…
$186,807
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Affordable Bali Living: Modern Leasehold 1-Bed Villa Loft Just Minutes from Batu Belig Beach…
$210,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Luxury at an Unbeatable Price: Own This Stunning Leasehold 1-bed Villa in Canggu – Be…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Embrace the beauty of Bali with this enchanting 1-bedroom villa located in the heart of Kero…
$179,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
This new villa is located only 700 meters away from Berawa Beach which is one of the most be…
$225,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Located in the serene Umalas area, this loft-style one-bedroom villa offers both tranquility…
$175,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$159,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover the epitome of serene luxury with this stunning off-plan villa located in the heart…
$238,868
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Home for Sale: 1-Bedroom Leasehold Villa  in Babakan – Canggu Priced at USD 200,000 L…
$200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ощутите воплощение роскошной жизни с этой потрясающей виллой, расположенной в очаровательном…
$195,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Таунхаус в Tibubeneng, Индонезия
Таунхаус
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
$320,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Стильные закрытые жилые виллы рядом с Беравой и Бату-Болонгом - Идеальный отдых на БалиЦена …
$159,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the vibrant heart of Berawa, this beautifully renovated 2-bedroom villa offers th…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English

Типы недвижимости в Северной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти