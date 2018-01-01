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Апартаменты в Чангу

Canggu, Индонезия
от
€121,693
;
11
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О комплексе

Апартаменты

  • 7 минут до пляжа
  • Панорамный вид
  • Бассейн
  • 1 спальня


Площадь:
Площадь апартаментов - 38 м²

Цена: 135 000 $ ( 3 553 $ за м²)

Доход от сдачи в аренду:
Выручка в сутки: 150 $
Загрузка - 80%
Выручка в сутки с учетом загрузки объекта - 120 $
Выручка в год с учетом загрузки объекта - 43 800 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 38 982 $ (28 %)
Окупаемость - 4 года

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
135 000 $
Цена продажи:
168 750 $
Прибыль:
33 750 $ (25 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: июнь 2025 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Canggu, Индонезия

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Апартаменты в Чангу
Canggu, Индонезия
от
€121,693
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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