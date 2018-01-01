Апартаменты в Чангу

Wana Giri, Индонезия

от €365,995

98–134 м² 2

Сдача в: 2023

Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Жилой комплекс 5 STORIES построен из пяти вилл, расположенных в идеальном районе Переренане, в 800 метрах от пляжа. Современная 3-комнатная вилла с просторной гостиной зоной и кухней с панорамными окнами. Особенность виллы - в просторной террасе рядом с частным бассейном, откуда открывается магический вид на рисовые поля и закат. С первоначальным взносом 50% и беспроцентной рассрочки на год. Здесь вы по-настоящему сможете уединиться с природой и почувствовать всю магию острова Бали. Инфраструктура комплекса: - Открытая терраса; - Бассейн; - Паркинг; - Охраняемая территория 24/7; - Зоны для медитации и йоги; - Ландшафтный дизайн. Рядом вся необходимая инфраструктура: - уютные кафе и лучшие рестораны; - детские сады; - спортивные клубы и пляжные резорты. Каждый год рост стоимости аренды на Бали увеличивается на 15-20%. Позвоните или напишите, мы с удовольствием предоставим всю информацию и проконсультируем Вас бесплатно! Почему для Вас это выгодно: - Подберем недвижимость на Бали под ваш бюджет и пожелания совершенно БЕСПЛАТНО; - Средняя доходность от сдачи квартир в аренду в год 15-20%. Мы предлагаем только доходные объекты, как для сдачи в аренду, так и для ПМЖ; - Недвижимость на Бали растёт в цене примерно на 15-20%; - Мы эксклюзивный представитель топовых застройщиков. Предоставим лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Поможем в оформлении безопасной сделки и в управлении недвижимостью; - Встретим, покажем и расскажем всё о недвижимости и жизни в этой прекрасной стране; - Юридическое сопровождение от начала и до конца сделки в подарок; - Беспроцентная комфортная рассрочка.