Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Малые Зондские острова
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Сад

Квартиры-студии с садом на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
27
Чангу
3
Южная Кута
8
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
🏰 Комплекс аппартаментов в центральной локации культурной столицы Бали - УБУД.   🔴Чем …
$85,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти