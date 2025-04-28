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Виллы с видом на горы в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
36
Джимбаран
8
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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 5 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$550,000
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Вилла 6 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 6 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$600,000
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Вилла 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Комплекс - PANDAWA Villas 3D тур https://kuula.co/share/collection/7XxKJ?logo=1&info=1&fs…
$150,000
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Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$500,000
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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