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Виллы с бассейном в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
36
Джимбаран
8
Вилла Удалить
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67 объектов найдено
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 300,000 Leasehold Until 2055 (Extension Option) Welcome to your exclusive oppo…
$300,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 220,000 Leasehold Until 2053 Completion Date: January 2025 Nestled in the ser…
$220,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Own a Piece of Uluwatu’s Iconic Beachfront – Luxury Leasehold Villa with Direct Access to Th…
$280,000
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Вилла в Кутух, Индонезия
Вилла
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Invest in Bukit – Kutuh Paradise: Eco-Luxe Leasehold Off-plan Villa with Modern Comforts Pr…
$270,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Площадь 95 м²
Первый проект компании за пределами Чангу, который уже привлек значительное внимание инвесто…
$346,761
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Hayat
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 280,000 COMPLETION DATE: March 2025 Welcome to your dream villa in Bali! Imme…
$280,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This Off – plan is located on a hill at the southeast part of the Nusa Dua, Peninsula, provi…
$298,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 40 м²
Коллекция элегантных вилл, площадью от 40 м² до 100 м², которая способна удовлетворить потре…
$175,908
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Hayat
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Основные инвестиции: потрясающая внеплановая вилла с террасой на крыше и джакузи в УлуватуЦе…
$279,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Seize Bali’s Best: A Luxury Leasehold Villa Offering Like No Other Price at USD 270,000 unt…
$270,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Embrace the opportunity to own a stunning off-plan villa in Bali’s coveted Bingin-Uluwatu ar…
$219,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Pecatu, this beautifully designed villa offers a seamless blend of m…
$245,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Plenty of investor opportunity in Bali real estate market Offering at the very competitive p…
$269,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Presenting a unique opportunity to own a slice of paradise in Bali, this stunning leasehold …
$202,119
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Вилла в Танджунг Беноа, Индонезия
Вилла
Танджунг Беноа, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла на берегу моря  - Частная закрытая территория  - Вид на закат  - Частны…
$2,24 млн
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Darton Global
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
PRICE: USD 300,000 Leasehold Until 2054 Completion Date: 4th Quarter 2024 Nestled in the…
$300,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Luxurious Tropical Villa in Nyang-Nyang – 2 Bedrooms with Stunning Rooftop Jacuzzi Views Pr…
$265,426
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Here’s your chance to own an exquisite off-plan villa in the coveted Bingin-Uluwatu area of …
$275,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Bali Villa for Sale – Steps from World-Class Beaches and Resorts Priced at USD 200,0…
$200,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This stunning 2-bedroom villa in Uluwatu offers an unbeatable opportunity for investors look…
$290,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bohemian Style with Ocean View Villa in a Peaceful Coastal Setting Price start from USD 133…
$166,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover the perfect blend of contemporary elegance and tranquil beauty in the heart of Peca…
Цена по запросу
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Modern Tropical Villa in Prime Bingin – 2 Bedrooms Near Bingin and Padang-Padang Beach Pric…
$279,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенные в безмятежном сердце Унгасана, эти продуманно спроектированные виллы с 2 и 3 с…
$260,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Villa in Balangan – 2 Bedrooms with Prime Location Near Beach Price: USD 19…
$199,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Площадь 117 м²
Приветствуем вас в уникальном комплексе премиальных вилл в престижном районе Бали - Nusa Dua…
$471,172
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Hayat
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Ungasan, Bali’s premier southern region, this exclusive villa projec…
$235,000
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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