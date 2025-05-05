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Дома с террасой в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
37
Джимбаран
9
13 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Виллы в комплексе в концепции "Крепость" с видом на океан!🏝️   🔴Чем интересно предложе…
$237,600
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Parq Citadel - это город-крепость, расположенный на скале. В продаже виллы с индивидуальными…
$440,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляж…
$278,944
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Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали…
$417,724
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Modern Tropical Villa in Prime Bingin – 2 Bedrooms Near Bingin and Padang-Padang Beach Pric…
$279,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия Предлагаю…
$278,961
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с видом на океан в 2 минутах от инстаграмного пляжа Меласти Бич🏝️   🔴Чем…
$240,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Пpoдается отличная вилла на острове Бали со своим бассейном и небольшой территорией. Ниже ин…
$195,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
*ONLY 2 UNITS LEFT - PRE-SALE PRICE UNTIL OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with…
$229,000
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Типы недвижимости в Южной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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