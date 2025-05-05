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Дома с бассейном в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
37
Джимбаран
9
74 объекта найдено
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Pecatu, this beautifully designed villa offers a seamless blend of m…
$245,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Dive into a realm where sleek design and absolute convenience converge, in this dazzling 2-b…
$257,243
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Вилла в Кутух, Индонезия
Вилла
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Invest in Bukit – Kutuh Paradise: Eco-Luxe Leasehold Off-plan Villa with Modern Comforts Pr…
$270,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Виллы в САМОМ масштабном проекте на Бали На самом "инстаграмном" берегу на всем острове. …
$197,500
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 300,000 Leasehold Until 2055 (Extension Option) Welcome to your exclusive oppo…
$300,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Villa in Balangan – 2 Bedrooms with Prime Location Near Beach Price: USD 19…
$199,000
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Вилла в Джимбаран, Индонезия
Вилла
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Познакомьтесь с сущностью тропической жизни в этой очаровательной вилле с одной спальней, ра…
$215,000
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Вилла в Танджунг Беноа, Индонезия
Вилла
Танджунг Беноа, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла на берегу моря  - Частная закрытая территория  - Вид на закат  - Частны…
$2,24 млн
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Darton Global
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$268,020
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Property Highlight: Leasehold Villa in Touristic Area, Only 5-Minute from Bingin Beach …
$207,167
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This Off – plan is located on a hill at the southeast part of the Nusa Dua, Peninsula, provi…
$298,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Embrace the opportunity to own a stunning off-plan villa in Bali’s coveted Bingin-Uluwatu ar…
$219,000
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Seize Bali’s Best: A Luxury Leasehold Villa Offering Like No Other Price at USD 270,000 unt…
$270,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в самом сердце розовой зоны Бали, эта элегантная вилла с двумя спальнями предл…
$235,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Villa in Tranquil Bukit Area – 2 Bedrooms Very Close to Balangan Beach Pric…
$215,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Mediterranean Design 2 Bedrooms for Sale Leasehold in Heart of Uluwatu Price: USD …
$270,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Виллы в комплексе в концепции "Крепость" с видом на океан!🏝️   🔴Чем интересно предложе…
$237,600
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя тропический побег в престижном районе Нуса-Дуа с этой уникальной двухэтажн…
$171,350
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PRICE: USD 170,000 Leasehold Until 2054 (+ 30 Years Guaranteed Extension)  COMPLETION DATE:…
$170,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Nusa Dua offers a blend of modern aesthetics an…
$250,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Perfect Blend of Comfort and Style – Mediterranean Villa in Prime Uluwatu Location Priced a…
$207,241
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
🏡 Ультра-роскошная вилла Расположена на скале с прямым видом на Индийский океан   - Т…
$5,76 млн
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Darton Global
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Modern Tropical Villa in Prime Bingin – 1 Bedrooms in Bingin Beach Price: USD 210,000 | Lea…
$210,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Parq Citadel - это город-крепость, расположенный на скале. В продаже виллы с индивидуальными…
$440,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в оживленной туристической зоне Бингин, эта вилла с одной спальней предлагает …
$220,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Modern Tropical Villa in Prime Bingin – 2 Bedrooms Near Bingin and Padang-Padang Beach Pric…
$279,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Bali Villa for Sale – Steps from World-Class Beaches and Resorts Priced at USD 200,0…
$200,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасно спроектированная вилла Улувату с частным джакузи и рядом с пляжным клубом СавайяЦе…
$189,000
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Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Площадь 95 м²
Первый проект компании за пределами Чангу, который уже привлек значительное внимание инвесто…
$346,761
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Hayat
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Типы недвижимости в Южной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
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