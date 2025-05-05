Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Южной Куте, Индонезия

Нуса-Дуа
37
Джимбаран
9
21 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Виллы в САМОМ масштабном проекте на Бали На самом "инстаграмном" берегу на всем острове. …
$197,500
Оставить заявку
Вилла в Танджунг Беноа, Индонезия
Вилла
Танджунг Беноа, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
🏡 Роскошная вилла на берегу моря  - Частная закрытая территория  - Вид на закат  - Частны…
$2,24 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Darton Global
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$268,020
Оставить заявку
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Mediterranean Design 2 Bedrooms for Sale Leasehold in Heart of Uluwatu Price: USD …
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
PRICE: USD 170,000 Leasehold Until 2054 (+ 30 Years Guaranteed Extension)  COMPLETION DATE:…
$170,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
🏡 Ультра-роскошная вилла Расположена на скале с прямым видом на Индийский океан   - Т…
$5,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Darton Global
Языки общения
English, Русский, Español, Українська
Telegram Написать в Telegram
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляж…
$278,944
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали…
$417,724
Оставить заявку
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Прекрасно спроектированная вилла Улувату с частным джакузи и рядом с пляжным клубом СавайяЦе…
$189,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия Предлагаю…
$278,961
Оставить заявку
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Thomas Beach Luxury Villa: Secure Leasehold in Uluwatu’s Prime Location – Guaranteed Return …
$230,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Own a Piece of Uluwatu’s Iconic Beachfront – Luxury Leasehold Villa with Direct Access to Th…
$280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 15.40% and re-sale profits of $39,000 prior to comp…
$260,910
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Off-plan investment opportunity with ROI 17.05% and re-sale profits of $24,720 prior to comp…
$222,480
Оставить заявку
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
An Exclusive Retreat: Affordable Leasehold 2-Bed Villa in Bali’s Prestigious Bukit Neighborh…
$234,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Основные инвестиции: потрясающая внеплановая вилла с террасой на крыше и джакузи в УлуватуЦе…
$279,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 220,000 Leasehold Until 2053 Completion Date: January 2025 Nestled in the ser…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
*ONLY 2 UNITS LEFT - PRE-SALE PRICE UNTIL OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with…
$229,000
Оставить заявку
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 280,000 COMPLETION DATE: March 2025 Welcome to your dream villa in Bali! Imme…
$280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English

Типы недвижимости в Южной Куте

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти