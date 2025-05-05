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Таунхаусы с видом на море в Гианьяре, Индонезия

Убуд
9
Убуд
9
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1 объект найдено
Таунхаус в Pejeng Kawan, Индонезия
Таунхаус
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
$240,000
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Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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