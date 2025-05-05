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Таунхаусы в Гианьяре, Индонезия

Убуд
9
Убуд
9
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10 объектов найдено
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$280,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$200,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$200,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$280,000
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Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
$195,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Комплекс на Бали - это воплощение уникального союза мистики и современных архитектурных тенд…
$190,373
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Hayat
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 182 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$282,703
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Агентство
Hayat
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Таунхаус в Pejeng Kawan, Индонезия
Таунхаус
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
$240,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 53 м²
Уникальные таунхаусы с видом на тропические джунгли, расположенные в районе Убуда, предлагаю…
$158,914
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс, который стал настоящей точкой притяжения для успешны…
$375,986
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Агентство
Hayat
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Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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