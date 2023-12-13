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Жильё в Gianyar, Индонезия

1 объект найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gianyar, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gianyar, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Премиальная дизайнерская вилла, расположенная в культурном и духовном центре острова Бали – …
€156,000
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