Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Гианьяр
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Бассейн

Таунхаусы с бассейном в Гианьяре, Индонезия

Убуд
9
Убуд
9
Таунхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Комплекс на Бали - это воплощение уникального союза мистики и современных архитектурных тенд…
$190,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 53 м²
Уникальные таунхаусы с видом на тропические джунгли, расположенные в районе Убуда, предлагаю…
$158,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 100 м²
Добро пожаловать в уникальный комплекс, который стал настоящей точкой притяжения для успешны…
$375,986
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти