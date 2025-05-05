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Дома в Гианьяре, Индонезия

Убуд
95
Убуд
79
112 объектов найдено
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Элегантная вилла с 1 спальней в Убуде — доступная элитная недвижимость в очаровательной прир…
$149,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$280,000
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Дом 2 спальни в Bedulu, Индонезия
Дом 2 спальни
Bedulu, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Виллы на Бали по цене апартаментов!Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спал…
$262,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$200,000
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Дом 1 спальня в Bedulu, Индонезия
Дом 1 спальня
Bedulu, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спальнямиОдноспальные виллы с приватным…
$147,000
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Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$200,000
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Дом 2 спальни в Bedulu, Индонезия
Дом 2 спальни
Bedulu, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Виллы на Бали по цене апартаментов!Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спал…
$262,000
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Bedulu, Индонезия
Дом 1 спальня
Bedulu, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Виллы на Бали по цене апартаментов!Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спал…
$147,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Bedulu, Индонезия
Дом 2 спальни
Bedulu, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Виллы на Бали по цене апартаментов!Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спал…
$262,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Bedulu, Индонезия
Дом 2 спальни
Bedulu, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Виллы на Бали по цене апартаментов!Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спал…
$262,000
Оставить заявку
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Убуда, Бали. Проект выделяется сво…
$280,000
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Bedulu, Индонезия
Дом 1 спальня
Bedulu, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Виллы на Бали по цене апартаментов!Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спал…
$147,000
Оставить заявку
Дом 1 спальня в Bedulu, Индонезия
Дом 1 спальня
Bedulu, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременный комплекс вилл из 29 юнитов с 1 и 2 спальнямиОдноспальные виллы с приватным…
$147,000
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Комплекс из 5 вилл, расположенных на обрыве склона среди джунглей. У каждой виллы есть терра…
$163,118
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
$405,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя безмятежный рай на берегу реки в Убуде. Эта арендованная вилла на берегу р…
$295,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цен…
$130,179
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 1 комната в Убуд, Индонезия
Дом 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Дом-студия Санрайз  - это небольшой дом со спальней-гостиной, кухонным уголком, отдельной ва…
$90,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли.  …
$350,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 40 м²
Проект состоит из 110 вилл, раскинутых среди тропической природы джунглей. 4,1 гектара обуст…
$138,021
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Hayat
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Вилла в Sukawati, Индонезия
Вилла
Sukawati, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene and cultural heart of Sukawati, this beautifully designed 2-bedroom vi…
$275,000
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BNBPROFITS
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Вилла 1 комната в Убуд, Индонезия
Вилла 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Полностью меблированные виллы в Убуде с видом и собственным бассейном. Виллы будут готовы по…
$190,945
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 96 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
$312,174
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Hayat
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Таунхаус 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
$195,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Bamboo Art-Inspired Villa – Adjustable 2-3 Bedrooms, Leasehold 31 Years Priced at IDR …
$283,665
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BNBPROFITS
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
110 вилл и 8 000 квадратных метров семейной инфраструктуры в Убуде. Для детей: детский сад, …
$203,514
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Bamboo Art Style Villa – Adjustable 2-3 Bedrooms, 31-Year Leasehold Priced at IDR 4,43…
$273,496
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 80 м²
Уникальный комплекс премиум вилл в прекрасной локации Убуда, предлагающий пять роскошных рез…
$228,447
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Hayat
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 236 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$478,787
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Hayat
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 117 м²
Комплекс состоит из 10 вилл, расположенных среди живописных рисовых террас всего в 5 минутах…
$276,040
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Hayat
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English, Русский, Українська

Типы недвижимости в Гианьяре

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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