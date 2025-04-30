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Таунхаусы с бассейном в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
9
Чангу
23
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20 объектов найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
ОСТАЛОСЬ ТРИ ТАУНХАУСА✅ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ✅ Меня зовут Леон, задайте мне с…
$350,000
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 131 м²
Современный комплекс из 6 таунхаусов на Бали, в районе Чангу, приглашает вас в оазис роскоши…
$185,614
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 115 м²
Таунхаусы, представляют собой идеальное сочетание современного стиля, комфорта и функциональ…
$333,153
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Таунхаус 1 комната в Чангу, Индонезия
Таунхаус 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые дизайнерские таунхаусы   ▪️ROI с аренды от 10% ▪️От $2,200 доход в ме…
$190,000
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Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 50 м²
Таунхаусы в комплексе представляют собой уникальную возможность жить в эпическом месте, окру…
$190,372
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 130 м²
Элитный жилой комплекс из 11 таунхаусов, отличающийся уникальными дизайнерскими решениями и …
$266,522
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 99 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
$356,771
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Эксклюзивный комплекс таунхаусов в культовой локации Бали. Инфраструктура: парковочное мест…
$276,725
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 15 таунхаусов, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальный комп…
$614,439
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 73 м²
Уникальный комплекс из 15 двухуровневых дизайнерских таунхаусов, расположенных в ведущем тур…
$166,577
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный комплекс из 41 таунхауса с 1 и 2 спальнями, каждый из которых оснащен индивидуаль…
$208,117
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
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Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 165 м²
Погрузитесь в роскошную жизнь в Улувату, одном из самых живописных уголков Бали, где располо…
$285,559
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Таунхаус в Печату, Индонезия
Таунхаус
Печату, Индонезия
Площадь 140 м²
Жилой комплекс премиум-класса из 10 современных таунхаусов, созданных в архитектурном стиле,…
$266,522
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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