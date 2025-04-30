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Таунхаусы с садом в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
9
Чангу
23
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9 объектов найдено
Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 112 м²
Комплекс из 30 современных вилл в живописном районе Бали — Умалас. Комплекс расположен в жив…
$217,426
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 89 м²
Просторные и светлые таунхаусы, расположенные в районе Чангу, приветствуют вас, где жизнь пе…
$142,780
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Роскошный комплекс таунхаусов, в самом сердце Бали. Этот оазис роскоши предлагает живописные…
$351,816
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 82 м²
Добро пожаловать в уникальный жилой комплекс, предоставляющий роскошные таунхаусы с захватыв…
$356,771
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 99 м²
Уникальный комплекс из 10 роскошных таунхаусов, впечатляющем уникальный опыт проживания на б…
$356,771
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 263 м²
Роскошный комплекс из 15 таунхаусов, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальный комп…
$614,439
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 128 м²
Таунхаусы в клубном поселке в Нуану. Нуану - это творческий город, расположенный на площади …
$358,852
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 90 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$312,174
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Таунхаус в Чангу, Индонезия
Таунхаус
Чангу, Индонезия
Площадь 79 м²
Комплекс таунхаусов в Бераве, расположенный среди рисовых полей и с видом на величественную …
$331,995
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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