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Таунхаусы с видом на море в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
9
Чангу
23
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$300,000
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Таунхаус 3 комнаты в Pererenan, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Pererenan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Проект расположен в самом центре топовой и туристической локации - Берава. Доход: от 8-11…
$620,000
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Таунхаус 2 комнаты в Печату, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
$250,000
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Таунхаус 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
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$330,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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