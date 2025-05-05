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Дома с гаражом в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
206
Чангу
118
Нуса-Дуа
37
Район Кута
9
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176 объектов найдено
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the heart of Pecatu, this beautifully designed villa offers a seamless blend of m…
$245,000
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Dive into a realm where sleek design and absolute convenience converge, in this dazzling 2-b…
$257,243
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Price Leasehold Until 2053: IDR 3,350,000,000 (Early Bird Price – Limited Time) 10 Years Ex…
$211,000
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Коттедж 3 спальни в Семиньяк, Индонезия
Коттедж 3 спальни
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Unlock the door to opulent living in Seminyak’s vibrant heart with our chic 3-bedroom villa,…
$325,000
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Вилла в Кутух, Индонезия
Вилла
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Invest in Bukit – Kutuh Paradise: Eco-Luxe Leasehold Off-plan Villa with Modern Comforts Pr…
$270,000
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Вилла в Tibubeneng, Индонезия
Вилла
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover the epitome of serene luxury with this stunning off-plan villa located in the heart…
$242,871
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This contemporary two-bedroom villa located in the serene neighborhood of Tumbak Bayuh prese…
$210,000
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Вилла в Kerobokan Kaja, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kaja, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Experience the epitome of tropical living with this exquisite leasehold villa nestled in the…
$225,379
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
PRICE: USD 300,000 Leasehold Until 2055 (Extension Option) Welcome to your exclusive oppo…
$300,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Contemporary 2-Bedroom Villa Near Bali’s Best Beaches – Leasehold for 26+25 Years in …
$237,500
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Villa in Balangan – 2 Bedrooms with Prime Location Near Beach Price: USD 19…
$199,000
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Вилла в Джимбаран, Индонезия
Вилла
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Познакомьтесь с сущностью тропической жизни в этой очаровательной вилле с одной спальней, ра…
$215,000
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
High-Value Investment : Stylish & Compact Villa with Rice Field Views in Bali’s Booming Pere…
$155,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
$374,000
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Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступный аренда 1-Bed Villa Loft в Канггу - ваши ворота на оживленный рынок недвижимости Ба…
$87,000
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Nestled in the peaceful village of Tumbak Bayuh, just a short drive from the vibrant Canggu …
$295,000
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Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
An Investment in Luxury – Leasehold Chic Contemporary 2-Bed Villa with  Scenic Views Price …
$270,000
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of tranquility and convenience in Umalas with our modern, fully f…
$285,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Bali Property Highlight: Leasehold Villa in Touristic Area, Only 5-Minute from Bingin Beach …
$207,167
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Вилла в Kerobokan, Индонезия
Вилла
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Bright and Breezy: Abundant Natural Light Floods Each Room with Warmth Price at Euro 210,00…
$218,060
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
$550,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This Off – plan is located on a hill at the southeast part of the Nusa Dua, Peninsula, provi…
$298,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Embrace the opportunity to own a stunning off-plan villa in Bali’s coveted Bingin-Uluwatu ar…
$219,000
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Seize Bali’s Best: A Luxury Leasehold Villa Offering Like No Other Price at USD 270,000 unt…
$270,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в самом сердце розовой зоны Бали, эта элегантная вилла с двумя спальнями предл…
$235,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Modern Tropical Villa in Tranquil Bukit Area – 2 Bedrooms Very Close to Balangan Beach Pric…
$215,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Mediterranean Design 2 Bedrooms for Sale Leasehold in Heart of Uluwatu Price: USD …
$270,000
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Introducing a stunning brand new villa with a sleek and modern design, located in the pictur…
$210,000
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Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Tropical Modern Villa in Prime Umalas Area: A Luxurious Modern 2 Bedroom Sanctuary …
$178,800
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Вилла в Tumbak Bayuh, Индонезия
Вилла
Tumbak Bayuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene and rapidly developing area of Tumbak Bayuh, this 2-bedroom leasehold …
$180,000
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Типы недвижимости в Бадунге

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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